Hakan Çalhanoğlu transfer ateşini yeniden yaktı! Süper Lig devine göz kırptı: Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Inter'de forma giyen milli 10 numara Hakan Çalhanoğlu'nun adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. 2 ezeli rakibin de kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğl'nun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile adeta gündem oldu. İşte detaylar...

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak Inter'in istediği 35 milyon euro bonservis nedeniyle takımda kalan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı bu paylaşım, transfer iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Türkiye'ye dönmek istediği bilinen Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından 'Aslan' paylaşımı yaparak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım;

Instagram hesabından 5 aslanın olduğu fotoğrafı paylaşan ve 'Aile' yazan Hakan Çalhanoğlu, 3 çocuğu ve eşini bu fotoğrafa etiketledi. Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

