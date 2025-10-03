Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası paylaşımı gündem oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Nice karşısında 2-1 kazandığı maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, attığı iki golle takımına 3 puanı getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kerem, gol sevincini "Elhamdulillah" notuyla kutladı.

Görüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyor

İşte o paylaşım;

FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, binlerce taraftar yorum yaptı ve büyük beğeni topladı.

Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...

Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı

Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler

Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...