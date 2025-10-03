Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası paylaşımı gündem oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası paylaşımı gündem oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Nice maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Nice karşısında 2-1 kazandığı maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, attığı iki golle takımına 3 puanı getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kerem, gol sevincini "Elhamdulillah" notuyla kutladı.

Görüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyorGörüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyor

İşte o paylaşım;

tt.jpeg

FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, binlerce taraftar yorum yaptı ve büyük beğeni topladı.

Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...

Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardıNe yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı

Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdülerSpor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler

Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...

Son Haberler
Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı
Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var