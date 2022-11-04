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Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer açıklaması

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:58
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Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer açıklaması
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İşte Erkut Söğüt'ün İngiliz basınına Kerem için yaptığı açıklamalar;

''ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ''
"Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli."

''PREMIER LİG'DE OYNAYACAK''
"Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda milli takımın da 11 oyuncularından oldu. Adım adım gelişiyor ve bu olgunlaşması için çok önemli. Genç bir oyuncunun kendisini isteyen teknik direktörün olduğu kulübe gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

''ARTETA'YA GÖNDERMEK İSTERSİNİZ''
"Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü Arteta her zaman genç futbolcularla oynuyor."

''ARSENAL'E GİTMESİNİ İSTERİM''
"Arsenal, oyuncuları genç yaşta transfer etme ve onları yetiştirme kültürüne sahip bir kulüp. Bu bence benzersiz bir durum. Pek çok takım bunu yapmıyor. Bir menajer olarak genç bir oyuncumun, Arsenal'e gitmesini ve oynamasını ve gelişmesini isterim."

SEZON İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 3 gol atıp, bir asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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