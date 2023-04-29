Kerem Yavaş: Hakem bize yardımcı olsun isterdim

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ardından beraberliği değerlendirdi.

"SÜPER LİG'DE OLACAĞIZ"

İstedikleri oyunu ortaya koysalar da sonuçlandıramadıklarını dile getiren Yavaş "İkinci yarıda bazı değişikliklerle planımız sahaya daha iyi yansıdı. Çok pozisyona girdik ancak maalesef sonuçlandıramadık. Olumlu bakmak istiyoruz. Süper Lig yolunda giderek artan bir performansımız var. Bu sonuca yansımadı. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'de olacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKEM BİZE YARDIMCI OLSUN İSTERDİK"

Hakem yönetimini de eleştiren Kerem Yavaş, "Bu maçta 2 tane ortada olan penaltı pozisyonu var. Hakemin takdiri. Futbol oynamaya geldik. Rakip daha çok 1 puana yönelik oynadı. Bizi üzen bu oldu. Rakip oyunu durdurmak istiyor. Hakem bize yardımcı olsun isterdik" cümlelerini kullandı. (AA)