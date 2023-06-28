Kesmeye çalıştığı boğa ağır yaraladı

DHA’nın haberine göre, Samsun’da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu. El, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Kendini yaralayan 67 kişi hastanelerde yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Ayvacık ilçesinde ise boğasını kendi kesmek isteyen Nurettin Köroğlu, hayvanı yere yatırdıktan sonra ayaklarını bağlamak istedi.

Ancak bu sırada hayvanın savurduğu tepmeyle Köroğlu yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Köroğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Köroğlu’nun tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.