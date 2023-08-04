Kessie Arabistan'a transfer oluyor

Al-Ahli, Franck Kessie'yi kadrosuna katmak için kulübü Barcelona ile 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Kessie Arabistan'a transfer oluyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli, La Liga ekiplerinden Barcelona’nın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI
Fabrizio Romano’nun haberine göre Al-Ahli Barcelona’nın 26 yaşındaki orta sahası Franck Kessie transferi için prensipte anlaşmaya vardı. Fildişi Sahilli futbolcu önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a giderek 3 yıllık kontrata imza atacak.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK
Haberde ayrıca İspanyol ekibinin Kessie transferinden 15 milyon Euro civarında bir bonservis gelirini kasasına koyacağını ifade edildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında Milan’dan bedelsiz bir şekilde Barcelona’ya transfer olan Franck Kessie burada çıktığı 43 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler Magazin
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler
Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı Siyaset
Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı
Milli sporculardan tam 57 madalya Spor
Milli sporculardan tam 57 madalya
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi Dünya
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi
Rüyada ocak görmek ne demek? Rüyada ocak görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada ocak görmek ne demek? Rüyada ocak görmenin anlamı nedir?
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması Spor
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı Siyaset
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı