Kessie Arabistan'a transfer oluyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli, La Liga ekiplerinden Barcelona’nın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano’nun haberine göre Al-Ahli Barcelona’nın 26 yaşındaki orta sahası Franck Kessie transferi için prensipte anlaşmaya vardı. Fildişi Sahilli futbolcu önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a giderek 3 yıllık kontrata imza atacak.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde ayrıca İspanyol ekibinin Kessie transferinden 15 milyon Euro civarında bir bonservis gelirini kasasına koyacağını ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Milan’dan bedelsiz bir şekilde Barcelona’ya transfer olan Franck Kessie burada çıktığı 43 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.