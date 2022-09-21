Kestane Karası Fırtınası nedir

Karadeniz bölgesinde meydana gelen kestane karası fırtınası, ara sıra da İstanbul’da da etkisini gösterir.

Eylül ayının son günlerinde görülen Kestane Karası Fırtınası 3-4 gün boyunca devam eder.

Rüzgâr hızı 27 knot üzerine kadar yükseldiğinde, yani 7 bofor ve üzeri olduğu zaman fırtınamsı rüzgâr, 34 knot üzerine kadar yükseldiğinde ise yani 8 bofor ve üzerine çıktığında rüzgâra bundan sonra fırtına adı verilir. En çok bilinen fırtına türlerinden biri ise kestane karası fırtınasıdır.

Bu rüzgar çeşidinin ise bu şekilde adlandırılması ise atalarımızdan gelmektedir. Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.