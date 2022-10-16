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Kestane toplarken ayı saldırısına uğradı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kestane toplarken ayı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan şahıs ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 00:00
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Kestane toplarken ayı saldırısına uğradı
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Olay, Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rahmi E. (46) isimli vatandaş Kırık köyünde kırsal alanda kestane toplarken bir anda karşısına ayı çıktı.

Ayının saldırısına uğrayan Rahmi E.'yi görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla yaralı şahıs Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavisi yapılan ve vücudunda karıklar olan Rahmi E. ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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