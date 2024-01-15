Kestiği ağacın altına kalan talihsiz çiftçi hayatını kaybetti

Erdemli İlçesine bağlı Çamlı Mahallesi Ohut Mevkisi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, oğlu S.A. ile birlikte odun yapmak için ağaç kesmeye giden 55 yaşındaki çiftçi Musa Alakaya, kestikleri ağaç üzerine devrildi. S.A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, çiftçi Alakaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılığın incelemesinden sonra cenaze otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.