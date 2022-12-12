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Ağaç keserken üzerine kütük düştü, ağır yaralandı

Zonguldak’ta bir kişi, ormanda ağaç keserken üzerine kütük düştü. Düşen kütük sonrası şahıs ağır yaralandı. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:27
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Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralandı

Ağaç keserken üzerine kütük düştü, ağır yaralandı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ağaç kesimi sırasında düşen kütüklerden biri başına isabet eden Mustafa T.(45) ağır yaralı olarak kaldırılan hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Cambazlı Köyünde ikametgah eden Mustafa T.’nin (45), ormanda ağaç keserken üzerine kütük düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Durumu ağır olan Mustafa T. olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli’de bulunan bir özel Hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, daha sonra Zonguldak Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


(Kaynak: İHA)

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