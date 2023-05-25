Haaland Florya'ya geliyor. Galatasaray taraftarı heyecanlandı

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin detayları netleşirken Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Haaland Florya'ya geliyor. Galatasaray taraftarı heyecanlandı

Dev final 10 Haziran'da saat 22.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Spor muhabiri Nevzat Dindar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin yıldızı Haaland, İlkay Gündoğan ile Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.
Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri kupayı kaldırmaya hak kazanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nde Anitta ve Burna Boy sahneye çıkacak.

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