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Kibariye'nin en acı günü. Annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Tokmak, Kibariye'nin eski eşi Tünay Ürek'e verdiği tepkiyle uzun süre konuşulmuştu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:35
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Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak vefat etti

Kibariye'nin en acı günü. Annesi hayatını kaybetti
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Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Kibariye'nin kardeşi Sonat Tokmak duyurdu. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı öğrenildi.

'ŞOFEER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Makbule Tokmak, kızının 17 yıl evli kaldığı ve 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e verdiği tepkiyle hafızalara kazınmıştı. 

Tüm Türkiye Makbule Tokmak’ı "Şofeer şofer" şeklindeki çıkışıyla tanımıştı. Kibariye'nin annesi, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" sözleri ile Türkiye gündemine oturmuştu. 


 

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