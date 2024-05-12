Emre Belözoğlu çöktü kaldı büyük hataya isyan etti

Süper Lig'in dibi alev alev yanıyor.

Bu bölgeyi ilgilendiren karşılaşmaların belki de en önemlisi Mersin'de oynandı.

34 puanlı Hatayspor, 39 puana sahip Ankaragücü'nü konuk etti.

Ev sahibi konumundaki Hatayspor'un belki de son kurşunuydu. Kendi sahasındaki karşılaşmayı kazanıp kalan umutlarını kalan 2 haftaya taşımak istiyordu.

Biraz daha rahat konumdaki Ankaragücü de alacağı galibiyetle tehlike bölgesinin dışına çıkmayı hedeflemişti. Aslında Başkent ekibi için 1 puan bile "iyi" sayılabilirdi.

İlk dakikalarda Ankaragücü etkili oldu. Bassogog'un önderliğinde geliştirilen ataklarda Erce Kardeşler kalesinde devleşti. 4. dakikada Flips'in akıl dolu frikiğinde topu direk dibinden kornere çelen Erce, 3 dakika sonra bu kez de Chatzigiovannis'e geçit vermedi.

20 dakikalık bölüm sonrası Hatayspor oyunda dengeyi sağladı.

24. dakikada Dele Bashiru'nun şutunda bu kez Ankaragücü kalecisi Ertaç takımını ayakta tuttu.

İlk yarıya kalecilerin kurtarışları damga vurdu, 0-0 tamamlandı.

Bitime 20 dakika kala maç bambaşka bir hal aldı. 71. dakikada Görkem sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı, maçan başarılı isimlerinden kaleci Ertaç'ın bu gole yapacağı hiçbir şey yoktu.

2 dakika sonra Ali Kağan ile tehlike yaratan Ankaragücü yine Erce Kardeşler engeline takldı.

Hatayspor adına kader anı 78'de yaşandı. Dele Bashiru rakibinden sıyrılıp şutunu attı, top direkten döndü. Hatayspor bu golü atsa adeta maçı bitirecekti.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Ankaragücü'ne adeta piyango vurdu. Sağdan Kitsiu ortaladı, Rodrigues indirdi, Macheda skoru dengeledi.

Ancak pes etmedi Hatayspor. 90+1'de Rui Pedro mükemmel ortaladı, Dadashov kafayla yeniden ev sahibini öne geçirdi.

Emre Belözoğlu bu gol sonrası sinirden küplere bindi. Yedek kulübesinde neredeyse ağlayacaktı. Kolay değil tabi. Altın değerinde 1 puan avuçlarının içinden uçup gitmişti.

Hatayspor puanını 37'ye yükseltti, umutlandı. 39 puanda kalan Ankaragücü tehlikeyi çok yakınında hissetmeye başladı.