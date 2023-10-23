Kıbrıs’ta deprem

Son dakika… Son dakika… Kıbrıs’ın açıklarında saat 17.12 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kıbrıs’ta deprem
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