Kıbrıs’ta deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın Girne açıklarında saat 17.12 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 9.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.