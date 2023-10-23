Kıbrıs’ta deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın Girne açıklarında saat 17.12 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 9.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlgili Haberler
Son dakika… Son dakika… Kıbrıs’ın açıklarında saat 17.12 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın Girne açıklarında saat 17.12 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 9.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.