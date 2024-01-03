Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu. Bakın kaç liraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu yıllık bazda enflasyonu yüzde 64,77 aylık bazda ise 2,93 olarak açıklamasıyla birlikte, kıdem tazminatında rakamlar değişti.

Buna göre kıdem tazminatı 2024 yılının ocak-haziran döneminde tavan 35 bin 057 lira olarak uygulanacak.

Memura verilen enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yapılacak artırımın yüzde 49,25'e yükselmesinin ardından kıdem tazminatı rakamları da ortaya çıktı.

Geçen yıl son altı aylık dönemde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılı için ocak ayıyla haziran ayı arasında 35 bin 57 lira olarak uygulanacak. Kıdem tazminatları bilindiği gibi memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Kıdem tazminatı tavanının yükselmesi, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanlara uygulanacak.