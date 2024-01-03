Benzine 2,31 TL motorine 2,17 TL zam geldi. Oy vermeye hazır mısın Türkiye

2024 yılı zamlarla geldi. A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatı rekor seviyede yükselmeye devam ediyor. Benzine 2,31 TL motorine 2,17 TL zam geldi. Zam sonrası motorinin fiyatı 40 TL sınırına dayandı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 36 lira 80 kuruştan, Anadolu Yakası'nda 36 lira 75 kuruştan, Ankara'da 37 lira 43 kuruştan, İzmir'de 37 lira 61 kuruştan satılıyor.

Motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 39 lira 42 kuruştan, Anadolu Yakası'nda 39 lira 36 kuruştan, Ankara'da 40 lira 01 kuruştan İzmir'de 40 lira 27 kuruştan depolara dolduruluyor.

Zamlara isyan eden sürücüler "Hükümet kaşıkla dağıttı şimdi bütçedeki açığı kapatabilmek için kepçeyle geri alıyor. Artık bizim gibi dar gelirlinin araçla bir yerlere gitmesi imkansız hale geldi" diyerek yapılan zamlara isyan ettiler.

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