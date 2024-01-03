SSK ve Bağ Kur’lunun alacağı zam belli oldu. TÜİK’in yıllık enflasyonu emekliyi yine açlığa mahkûm edecek

Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 2,93 artarak, yıllık enflasyonu yüzde 64,77'ye çıkardı.

TÜİK'in açıkladığı bu veriler, ENAG'ın hesapladığı verilerden çok farklıydı. E

ENAG, Aralık ayında E-TÜFE'nin yüzde 4,12, 2023 yılında ise yüzde 127,21 arttığını duyurdu. Bu iki kurum arasındaki enflasyon farkı, yine tartışma konusu oldu.

Memur ve emeklilerin zammı ise, TÜİK'in verilerine göre yapıldı. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37,57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49,25 zam aldı.

Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup konut (%40,39) olurken, en yüksek artış lokanta ve oteller (%93,24) sektöründe yaşandı. Aralık ayında ise, aylık olarak en az artış gösteren ana grup giyim ve ayakkabı (%-1,33) oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise eğlence ve kültür (%5,30) olarak gerçekleşti.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında zamlanması da bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YÜZDE 50 DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada memur ve emeklisinin zam oranını 2024 yılı için yüzde 50 oranında olacağını söylerken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine kara haber vermişti.

Yılmaz, İşçi ve esnaf emeklileri için yılın ikinci yarısı Temmuz'u işaret etti. Bu durum, işçi ve esnaf emeklilerine bir kara haber gibiydi. Şimdi emeklinin anayasal hakkı olan enflasyon farkının üzerine zam alıp alamayacağı tartışılıyor.