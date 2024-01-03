İş yerlerinde kira zam oranı belli oldu

TÜİK aralık ayı ve yıllık enflasyonu açıklamasıyla birlikte kira veren iş yeri sahipleri bu ayki artış oranının merakla bekliyordu. Ocak ayı başı itibarıyla iş yerlerinde kira artışı yapacak esnaflara yapılacak zam oranı ortaya çıktı

Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı yüzde 53,86 olarak açıklandı.

Yüzde 53,86'lık kira artış oranı tavan zam oranı olarak belirlendi. Kiralık dükkanlarda esnaflık yapan veya işletmesi bulunanlara en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek. Bilindiği üzere konutlarda uygulanan kira artış oranı yüzde 25 olarak uygulanıyor. Bu uygulamanın da 2 temmuzda son bulacağı açıklanmıştı.