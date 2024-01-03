Memur ve emeklilere gelecek zam oranı belli oldu. Enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra memur ve emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamlar belli oldu. Yıllık enflasyon, 64,77 Aralık aylık bazda ise yüzde 2,93 artış yaşandı.

Buna Göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 enflasyon farkı alacak. Şimdi enflasyon farkı üzerinde yapılacak bir zam olacak mı olmayacak mı işte bunun cevabı merakla bekleniyor. Bu konuyla ilgili olarak Erdoğan bir açıklama yapılacak mı? Bu soruya cevap bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.

6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada memur ve emeklisinin zam oranını 2024 yılı için yüzde 50 oranında olacağını söylerken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine kara haber vermişti. Yılmaz, İşçi ve esnaf emeklileri için yılın ikinci yarısı Temmuz'u işaret etti. Bu durum, işçi ve esnaf emeklilerine bir kara haber gibiydi. Şimdi emeklinin anayasal hakkı olan enflasyon farkının üzerine zam alıp alamayacağı tartışılıyor.