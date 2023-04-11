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Kılıçdaroğlu: Seçildiğimizde 1 hafta içinde GATA'yı ve askeri hastaneleri açacağız

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, seçildiklerinde bir hafta içerisinde GATA'yı açacaklarının vaadini verdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:34
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Kılıçdaroğlu: 1 hafta içinde GATA'yı ve askeri hastaneleri açacağız

Kılıçdaroğlu: Seçildiğimizde 1 hafta içinde GATA'yı ve askeri hastaneleri açacağız
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Millet Buluşmaları” kapsamında Çanakkale'de vatandaşlara seslendi.

“Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz.” diyen Kılıçdaroğlu, “Hastanelerini ellerinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir.” şeklinde konuştu.

"BİZ NEYİ NASIL YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
Bir hafta içerisinde Gülhane Askeri Tıp Akademisini (GATA) açacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar, biz ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın hâlâ ne yapacaklarını söylemediler. Biz neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz.
 

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