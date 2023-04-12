Kılıçdaroğlu TikTok'tan ‘gençlere’ seslendi: Millet İttifakı'nı desteklemek için size 3 sebep

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Gençler’ notuyla sosyal medya hesabı TikTok’tan bir video yayınladı.

Gençlere “Millet İttifakı’nı desteklemek için size 3 sebep” ifadeleriyle seslenen Kılıçdaroğlu, “Bir; ilk arabanız ÖTV’siz olacak. İki; KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar 0 faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Üç; Enflasyonu kalıcı biçimde iki yıl içinde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız.” vaatlerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadelere yer verdi:

“EN BÜYÜK KAYGIN 'HANGİ İŞİ SEÇSEM' DİYE DÜŞÜNMEK OLACAK”

“Gençler. Millet İttifakı’nı desteklemek için size 3 sebep. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir; ilk arabanız ÖTV’siz olacak. İki; KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar 0 faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Üç; Enflasyonu kalıcı biçimde iki yıl içinde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, 'hangi işi seçsem' diye düşünmek olacak. Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın bir ucunda değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız.”