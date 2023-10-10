Kılıçdaroğlu: Artık Ay'dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ekonomik şartların zorluğuna vurgu yaparak, “Artık Ay'dan vazgeçtik, markete bile gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI’NIN DEĞERİ KALMADI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İster markete gidin ister bakkala gidin, nereye giderseniz ekonominin canınızı yaktığını görüyorsunuz. Türk Lirası'nın hiçbir değeri kalmadı. Türkiye borç para buldu diye sevinen bir ülke durumuna geldi. Gidiyorsunuz Körfez ülkelerine ama para bulamıyorsunuz.

Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 70 oranında yükseldi. Bu süre içinde enflasyon yüzde 65.5 oldu. Pancarı ekmeyin şekeri nasıl olsa dışarıdan alıyoruz diyorlar. 34 yıl sonra Türkiye şekeri dışarıdan alır hale geldi. Hayat pahalılığı her eve yansıyınca öğrencilere de yansıyor. 21 yıldır öğrencilerin barınma sorununu çözemiyorlar.

“EMEKLİLER GEÇİNEMİYORLAR”

Üniversiteye giden evladını aileler nasıl destekleyecek? Üniversitede yemek fiyatlarını protesto eden öğrenciler, polislerimizle karşı karşıya getiriliyorlar.

Emekliler geçinemiyorlar. En büyük banknotumuzla ancak 20 simit alabiliyorsunuz. En sonunda 5 bin lira para vereceğiz dediler ama çalışan emeklilere vermeyecek, çalışmayan emeklilere verecek. Çalışanı cezalandıran bir model inşa ettiler.

AY’A GİDECEĞİZ DEDİLER MARKETE BİLE GİDEMİYORUZ

Avrupa'da emekliler yaz tatillerini dünyanın farklı yerlerinde geçirirler, bizim emeklilerimiz böyle bir olanağa sahip değillerdir. Ay'a gideceğiz dediler, markete bile gidemiyoruz. Geldiğimiz nokta budur.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI ÜZERİNE

Ortadoğu'da silahlar patlıyor. Bugün dünyada 138 devlet Filistin'i, devlet olarak kabul ediyor. Hak aramak başka bir şeydir. Gazze'de 2-2.5 milyon insan çok zor koşullarda yaşıyor. Dünya bu soruna hep sessiz kaldı. Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini meşru kılmaz. Çocukların, yaşlıların, kadınların öldürülmesini haklı kılamaz. O mücadeleyi gölgeler.

Bu davanın, çocuklar, siviller öldürülmeden çözülmelidir. Atatürk hep şunu söyledi: Bütün devletlerle iyi ilişkileriniz olsun ama iç işlerine karışmayın. Şimdi Mısır ile barışmaya çalışıyoruz. Türkiye neden bu duruma geldi?

Önümüze bir tezkere getiriyorlar. Elbette ki terörle mücadele konusunda tezkereye destek veririz ama anlamadığım bir konu var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'ye davet edilmesi ne demek?