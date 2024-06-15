Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş’e destek çıktı. Tehdit eden çakallara sesleniyorum hele bir cesaret edin

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Ayşe Ateş'e yönelik tehditler hakkıbnda konuşarak Ateş’e destek çıktı.

Kılıçdaroğlu "Adalet isteyen bir anne. Yüreği acı dolu bir anne. Adaletin gerçekleşimesi için mücadekle eden bir anne. Tehdit edenlere şunu söylemek isterim, 'yüreğiniz varsa bir kadınla değil, gelin bizimle mücadele edin.' O adalet istiyor. Başka bir şey istemiyor. Adalet isteyen herkese sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bizim onur borcumuz, namus borcumuz. Biz bunu yapıyoruz sadece" dedi.

“AYŞE ATEŞ’İ TEHDİT EDEN ÇAKALLARA SESLENİYORUM”

Devamında ise Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş’i tehdit edenlere seslendi. Kılıçdaroğlu “Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun! Bu akşam evimizde, kızımız Ayşe Ateş ile can parçaları yavrularımız Banuçiçek ve Bengisu'yu misafir ettik. Genç bir kadın, bir anne ve bir eş, adalet için mahkemelere değil de siyasilere gitmek zorunda kaldıysa lanet olsun bu düzene! Lanet olsun bu düzenin kurucularına ve destekçilerine. Ayşe Ateş'i tehdit eden, etme gafletinde bulunan gafillere ve çakallara sesleniyorum; Varsa yüreğiniz, varsa adamlığınız hele bir cesaret edin! Biz canımızı gark etmeye hazırız. Sapla samanı karıştırmamak lazım. Helalleştik dediysek; mazlumlarla ve milletimizle helalleştik, Saray düzeni, kurucuları ve destekçileri ile değil!" ifadelerin kullandı.

AYŞE ATEŞ: KILIÇDAROĞLU HEP YANIMIZDAYDI

Ayşe Ateş ise Kılıçdaroğlu'nun sürecin en başından beri kendisinin yanında olduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sinan'ın katledildiği günden beri. Sürecin en başından beri hep yanımızdaydı. Bize hep destek oldu. Sağ olsun. Bundan sonra da yanımızda olmasını istedim. Kendisini duruşmaya davet ettim. Geleceğini söyledi. Bizi çok memnun etti. Kendisine süreç hakkında bilgi verdim. Görüşmelerimden bahsettim. O da kıymetli fikirlerini benimle paylaştı. Kızlarım da Kemal Beye karnelerini gösterdiler" diye konuştu.