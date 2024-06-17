Kılıçdaroğlu’na bomba teklif. Özel’in yerine getirilmek istenen isim ortaya çıktı

31 Mart seçimlerinde ilk kez AKP'den fazla oy alarak birinci parti olan CHP'de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı ofis ziyaretleriyle adından sıkça söz ettiren Kılıçdaroğlu, son görüşmelerinden biriyle yeniden gündeme oturdu.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında bir CHP kulisine dair ilginç bilgiler paylaştı.

Yazısında, "Bir CHP'li Kılıçdaroğlu ile görüştü ve Özgür Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirmek için Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi" ifadelerine yer veren Terkoğlu'na göre, Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı kritik ziyaretlerden biri, CHP içinde halen etkin bir konumda olan bir isimle gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK İSTEDİ

Yazıda anlatılan kulis bilgilerine göre, söz konusu CHP'li yönetici, Kılıçdaroğlu'na partinin muhalefet rolünden çıkıp Erdoğan'a karşı bir rotaya girmesi gerektiğini savunarak Kasım ayındaki tüzük kurultayının seçimli yapılmasını önerdi. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan adayı olarak çıkmasını ve Kılıçdaroğlu'nun da bu yönde destek vermesini istedi.

Yazıda öte yandan, “Teyit etmek için Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden o ismi aradım. Bahsettiğim sözleri doğruladı. “Peki Kılıçdaroğlu önerinize ne dedi” soruma “Sadece dinledi” yanıtını verdi” ifadelerine yer verildi.