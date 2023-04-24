Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları alıp söke söke alıp halka vereceğim

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan’daki Millet Buluşması’nda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Bu ülkeye hakkı da hukuku da adaleti de mutlaka getireceğim.

"ADALETİ YA GETİRECEĞİZ YA GETRECEĞİZ"

Adalet sadece Ardahan’a değil Türkiye coğrafyasına gelecek. Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil her yerde arayacağız. Çünkü yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz!

İki belediye başkanı arkadaşımı dinlediniz. İstanbul’a ve Ankara’ya hizmet veriyorlar. Şimdi onlarla bütün Türkiye’ye hizmet vereceğiz.

Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur, insan insandır, herkese hizmet edeceğiz.

Demek ki parayı yerinde kullanırsınız, kul hakkı yemezseniz, halka hizmeti hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan’ı da Türkiye’yi de kalkındırırsınız.

"ONLAR 5'Lİ ÇETELERE ÇALIŞIYOR BEN HALKA ÇALIŞACAĞIM"

Engel çıkarıyorlar ben bunun farkındayım ama istedikleri kadar engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına güveniyoruz.

Dışarıdan et, canlı hayvan, arpa, yulaf, mısır getiriyorlar. Allah aşkına bu ülkenin ovaları, tarlaları, çalışan insanları yok mu? Hepsi var. Onlar 5'li çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım.

"418 MİLYAR DOLARI SÖKE SÖKE ALIP HALKA GERİ VERECEĞİM"

Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Sanıyorlar ki biz dışarıya para götürdük, kimse görmez. Bay Kemal görür ve millete verir. Ben sizden bir şey istiyorum: Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Kul hakkı yiyene oy vermeyin.

Buranın gençleri, büyük kentlerin varoşlarında, acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye uğraşıyorlar."