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Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme. Neler konuşuldu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in yaklaşık iki saat süren görüşmeleri sona erdi. Görüşmede neler konuşuldu?

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:50
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Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki kritik görüşme sona erdi

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme. Neler konuşuldu?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşti.

Görüşmede, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün partisinin Meclis grubu ile de bir araya gelecek ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor.

6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

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