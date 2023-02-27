Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme. Neler konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşti.

Görüşmede, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün partisinin Meclis grubu ile de bir araya gelecek ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor.

6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.