Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti Türkiye'ye geri dönüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda kesip bütün görüşmeleri iptal ettiği ve Türkiye’ye dönme kararı aldığı bildirildi.
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda kesip bütün görüşmeleri iptal ettiği ve Türkiye’ye dönme kararı aldığı bildirildi.
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