'Kılıçdaroğlu kazanırsa' dedi tehditler savurdu: Ülkenin karışmasını istiyoruz

Yusuf Ziya K. İsimli bir kişi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehditler yağdırdı.

'Kılıçdaroğlu kazanırsa' dedi tehditler savurdu: Ülkenin karışmasını istiyoruz

İstanbul Silivri'de yaşayan Yusuf Ziya K. isimli bir kişi, sosyal medyada yayınladığı videoda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehditler savurdu.

Kılıdaroğlu’nun seçimi kazandığı taktirde Türkiye'nin karışacağını belirten K., "İşte o zaman sizin için cehennem başlıyor. Ülkenin karışmasını bekliyoruz, Silivri'de HDP'lilerin hepsinin listesi var, çocuğuna kadar, eve nereden gidip geldiğine kadar hepsini biliyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyada gündem olan videoda, 30 senedir PKK ile mücadele ettiğini söyleyen Yusuf Ziya K., ülkenin karışmasını istediklerini, tüm HDP'lilerin listesinin ellerinde olduğunu, eve nereden gidip geldiklerine kadar bildiklerini söyleyerek tehditler yağdırdı.

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Yusuf Ziya K.’nın sözlerinin tamamı:

Seçimlere 25 gün gün kaldı biliyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu bize bir sürpriz verdi ne dedi Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım dedi. Ne dedi Osman Kavala’yı serbest bırakacağım dedi.

Biz bu ülkenin karışmasını istiyoruz. Bu ülke karışmadan bu pisliklerin temizlenmeyeceğine inananlardanız.

Beni hepiniz tanırsınız 30 senedir PKK ile PKK'lılarla mücadelemiz var. Ülkenin karışmasını bekliyoruz çünkü biz HDP seçmeni üyesinin Silivri'de hepsinin bizde listesi var çocuğuna kadar eve nereden gidip geldiğine kadar her şeyi biliyoruz. Müslüman uyanık olacak anladınız mı vatanını seven uyanık olacak. Selahattin Demirtaş 15 Mayıs'ta serbest kalırsa sizin için cehennem başlıyor. O hani PKK'yı hoş göstermeye çalışan haberciler size bunun hesabını soracağız öyle yok Müslüman memleketinde salyangoz satmak öyle yok.

Sen k….. sen namussuzsun sen vatan hainisin diye çevrendekileri de mi öyle sanıyorsun.

Size sizi buraya dar edeceğiz. Hazırız. Siz yeter ki hazır olun. Hesap zamanı yakındır o şehitlerin kanlarının hesabı sorulacak yok Tayyip Erdoğan kazanacakmış yok falanca hiç umurumuzda değil sizi bu sokaklarda asla rahat gezdirmeyeceğiz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz.

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