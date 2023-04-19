Kılıçdaroğlu'ndan Alevi paylaşımı. Tek bir oyla can yakan mezhep tartışmalarına son verelim!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı video ile ilk kez oy verecek gençlere seslendi.

"ARTIK KİMLİKLERİ KONUŞMAYACAĞIZ"

"Alevi" açıklamasıyla yayınladığı videoda CHP lideri, "Tek bir oyla sen bu lkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz ya, sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız.

Ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım, Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama beytül male el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum.

Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçeceğiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçe bileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz.

Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Ortadoğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız.

Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıkla aramızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferi bize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme. Doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım.

Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinizi inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler..."