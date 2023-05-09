Kılıçdaroğlu seçilince ekonomi hızla düzelir

Türk milletinin baş belası haline gelen Tek Adam Rejiminden kurtulmaya artık sayılı günler kaldı.

Millet İttifakı'nı oluşturan ekonomi kurmayları, İstanbul'da yaptıkları toplantıda seçim sonrası hayata geçirilecek ekonomik adımlar ve uygulama takvimi belirlendi

*CHP'den; Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak,

*DEVA'dan; İbrahim Çanakcı ve Burak Dalgın,

*Demokrat Parti'den; Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk,

*Gelecek Partisi'nden; Kerim Rota ve Serkan Özcan,

*İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir,

*Saadet Partisi'nden; Sabri Tekir ve Musa Öztürk katıldı.

Toplantı sonrası görüştüğüm ekonomi kurmayları, "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" açısından "öncelik" sıralamasını belirlediklerini söylediler.

Erdoğan ve avanesi cümbüş cemaat çamur ittifakı yalan, dolan, iftira ve hakaretlerle kara propaganda siyaseti uyguluyor.

MHP Genel Başkanı Millet İttifakı'nı "mermi" ile tehdit etti.

Nitekim provokatörler, polis kontrolünde organize şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlarla saldırdılar.

Utanmazlar, ahlaksızlar, namussuzlar çok kişiyi yaraladılar.

Miting alanını dolduran binlerce kişinin can güvenliğini Süleyman Soylu'nun polisi korumadı.

Millet İttifakı ise seçim sonrası milletin sorunlarını çözmek için hızla çalışıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçilince ekonominin hızla düzelmesi için atılacak adımlar belirlendi.

Seçmenlere Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarının öncelikli işler vaatleri şöyle:

Temel Ekonomik Hedefler

1)2018 sonrası yaşanan aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

2)5 yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolara çıkartacağız.

3)Türkiye'yi "Yatırım Yapılabilir Ülke" kredi notuna kavuşturacağız.

4)Cumhurbaşkanına bağlı, "Durum ve Hasar Tespit Komitesi" oluşturacağız,

5)Strateji ve Planlama Teşkilatı'nı kuracağız.

6)Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.

7)Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yasasını yenileyecek, akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından güvenilirlik testine tabi tutacağız.

Merkez Bankası Bağımsızlığının Teminat Altına Alınması

8)Başkan, Başkan Yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerini ehliyet, liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alan bir zeminde 5 yıl için atayacağız.

9)Banka Kanununa aykırı biçimde Ankara dışına taşınma işlemlerini ve kamu zararını ilgililerine rücu edeceğiz.

10)Arka kapıdan döviz satışlarında tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının takipçisi olacağız.

11)İktidara gelir gelmez yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut hesapları vade sonlarında kapatacağız.

Kamuda İsrafla Mücadele

12)İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm harcamalara son vereceğiz.

13)Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak.

14)Cumhurbaşkanlığı'nın uçak sayısını azaltacağız.

15)Kamu görevlileri birden fazla yerden ilave gelir elde edemeyecek.

16)Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi tarımsal sulama projelerinde kullanacağız.

17)Devlet zorunlu haller dışında döviz cinsinden sözleşme yapmayacak.

18)Vergi reformu gerçekleşecek.

19)Ulusal Vergi Konseyi kurulacak.

20)Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek.

21)Eğitim, sağlık harcamalarında indirim yapılacak.

22)Tarımda kullanılan mazotta ÖTV kalkacak.

23)İşyeri kira ödemelerinde stopaj sıfırlanacak.

24)İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak.

25)Eğitim ve öğretimde KDV kalkacak.

26)Motorlu taşıtların ilk satın alınmasında özel tüketim vergisi inecek.

27)Mevcut Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen projeler için oluşan zararları ilgililerinden tahsil edilecek.

28)Ziraat Bankası çiftçinin, Halkbank esnaf ve KOBİ'lerin bankası olacak.

29)Türkiye Ürün İhtisas Borsası etkin görev yapacak.

İstihdam ve İşsizlikle Mücadele Politikaları

30)İstihdam artışı desteklenecek.

31)Yeni iş ve istihdam imkânlarının önü açılacak, hizmetler sektöründeki kısıtlamalar kalkacak.

32)Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak sektörlerinde yeni nesil iş modellerine yönelik özel destekler başlayacak.

Değerli okurlarım,

32 maddede özetlediğim ekonomideki öncelikler, 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmenlere büyük güven verecek.

Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça düzen gelecek.