Kılıçdaroğlu: Teröre destek verenin de çadır mahkemeleri kuranın da Allah belasını versin

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Teröre destek verenin de seyyar mahkemeler kuranın da Allah belasını versin” dedi.

Kılıçdaroğlu: Teröre destek verenin de çadır mahkemeleri kuranın da Allah belasını versin

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas’ta vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, sığınmacıların Türkiye’de Avrupa’nın keyfi işçin tutulduğunu belirterek, “Teröre destek verenin de seyyar mahkemeler kuranın da Allah belasını versin” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı, şimdi beş milletvekili çıkarıyor neden? Hiç Sivaslı kardeşlerim düşündü mü? Ne oldu da 14 milletvekili çıkaran Sivas şimdi beş milletvekili ancak çıkarabiliyor? Bu soruyu vicdan sahibi her arkadaşıma soruyorum. Neden biliyor musunuz? Ben söyleyeyim; ‘Nasılsa Sivas çantada keklik, bize oy veriyorlar önemli değil.’ Siz önemli bir kentsiniz. Sivas coğrafyası sıradan bir coğrafya değil. Benim size sözüm var; Sivas Demir-Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım, binlerce Sivaslı orada çalışacak. 22 yıldır yapmıyorlar, yapamıyorlar. Sizi düşünmüyorlar, evlatlarınızı düşünmüyorlar.”

“AYRIMCILIK KİTABIMDA YOKTUR”

“Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. İnsan insandır başımın üzerinde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. Ayrımcılığa karşı çıkmak lazım. Yatırım yapıyorsanız da ayrımcılık olmaması lazım. İki sanayi bölgesi arasında teşvikler farklı. Niye farklı. Çünkü diyorlar ki; önce yatırım yapanları cezalandıracağız. Böyle bir anlayış devlet yönetiminde olmaz.”

“TÜRKİYE DÜNYAYLA YARIŞACAK”

“Buğdayı niye dışarıdan alıyoruz? Arpayı niye dışarıdan alıyoruz? Yulafı, soğanı, canlı hayvanı, eti neden dışarıdan alıyoruz? Neden üreticiyi, çiftçiyi toprağa küstürdük? Barıştıracağım. Burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyayla rekabet edeceğiz.”

“Taşeron işçilere de kadro vereceğiz. Kazanacaklar, üretecekler ve sizlere hizmet sınacaklar. Biz insanı koruyacağız, hiç endişe etmeyin.”

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

“Köy okullarını yeniden açacağız, bütün köylerde öğretmenimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız.”

“Eğer bir evde bir anne çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına koyacağı bir şey bulamıyorsa, üniversiteyi bitirmiş evladına iş bulamıyorsa, pazara çıktığında pazardaki yangını mutfağa taşıyorsa, milyonlarca evde elektrik, doğal gaz kesiliyorsa buna sessiz kalamayız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan bütün evlere devlet yardım yapacak.”

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Haberler
ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü Dünya
ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü
Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor Sağlık
Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor
Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin el ele alışverişte Magazin
Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin el ele alışverişte
ABD'den göçmenler için sert önlemler Dünya
ABD'den göçmenler için sert önlemler
"Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı Güncel
"Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı Siyaset
‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı
Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz Sağlık
Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz