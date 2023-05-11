Kılıçdaroğlu: Teröre destek verenin de çadır mahkemeleri kuranın da Allah belasını versin

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas’ta vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, sığınmacıların Türkiye’de Avrupa’nın keyfi işçin tutulduğunu belirterek, “Teröre destek verenin de seyyar mahkemeler kuranın da Allah belasını versin” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı, şimdi beş milletvekili çıkarıyor neden? Hiç Sivaslı kardeşlerim düşündü mü? Ne oldu da 14 milletvekili çıkaran Sivas şimdi beş milletvekili ancak çıkarabiliyor? Bu soruyu vicdan sahibi her arkadaşıma soruyorum. Neden biliyor musunuz? Ben söyleyeyim; ‘Nasılsa Sivas çantada keklik, bize oy veriyorlar önemli değil.’ Siz önemli bir kentsiniz. Sivas coğrafyası sıradan bir coğrafya değil. Benim size sözüm var; Sivas Demir-Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım, binlerce Sivaslı orada çalışacak. 22 yıldır yapmıyorlar, yapamıyorlar. Sizi düşünmüyorlar, evlatlarınızı düşünmüyorlar.”

“AYRIMCILIK KİTABIMDA YOKTUR”

“Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. İnsan insandır başımın üzerinde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. Ayrımcılığa karşı çıkmak lazım. Yatırım yapıyorsanız da ayrımcılık olmaması lazım. İki sanayi bölgesi arasında teşvikler farklı. Niye farklı. Çünkü diyorlar ki; önce yatırım yapanları cezalandıracağız. Böyle bir anlayış devlet yönetiminde olmaz.”

“TÜRKİYE DÜNYAYLA YARIŞACAK”

“Buğdayı niye dışarıdan alıyoruz? Arpayı niye dışarıdan alıyoruz? Yulafı, soğanı, canlı hayvanı, eti neden dışarıdan alıyoruz? Neden üreticiyi, çiftçiyi toprağa küstürdük? Barıştıracağım. Burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyayla rekabet edeceğiz.”

“Taşeron işçilere de kadro vereceğiz. Kazanacaklar, üretecekler ve sizlere hizmet sınacaklar. Biz insanı koruyacağız, hiç endişe etmeyin.”

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

“Köy okullarını yeniden açacağız, bütün köylerde öğretmenimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız.”

“Eğer bir evde bir anne çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına koyacağı bir şey bulamıyorsa, üniversiteyi bitirmiş evladına iş bulamıyorsa, pazara çıktığında pazardaki yangını mutfağa taşıyorsa, milyonlarca evde elektrik, doğal gaz kesiliyorsa buna sessiz kalamayız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan bütün evlere devlet yardım yapacak.”