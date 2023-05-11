Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in katillerini kulaklarından yakalayacağım

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta düzenlenen mitingde Sinan Ateş cinayeti sonrası yürütülen soruşturma hakkında mesaj verdi. Ateş’in katillerinin adalete teslim edileceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, “Sinan Ateş’in katillerini unutmadım. Kulaklarından yakalayacağım. Yargıya teslim edeceğiz, hiç endişe etmeyin” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sinan Ateş’in katillerini unutmadım. Kulaklarından yakalayacağım. Yargıya teslim edeceğiz, hiç endişe etmeyin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu geldi, ‘babamın hakkını, hukukunu savun’ dedi. Ona da söz verdim. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim. Gizli kapaklı bir şey olmayacak.”

“AYRIMCILIK KİTABIMDA YOKTUR”

Kılıçdaroğlu’nun Sivas mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

“Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. İnsan insandır başımın üzerinde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. Ayrımcılığa karşı çıkmak lazım. Yatırım yapıyorsanız da ayrımcılık olmaması lazım. İki sanayi bölgesi arasında teşvikler farklı. Niye farklı. Çünkü diyorlar ki; önce yatırım yapanları cezalandıracağız. Böyle bir anlayış devlet yönetiminde olmaz.”

“TÜRKİYE DÜNYAYLA YARIŞACAK”

“Buğdayı niye dışarıdan alıyoruz? Arpayı niye dışarıdan alıyoruz? Yulafı, soğanı, canlı hayvanı, eti neden dışarıdan alıyoruz? Neden üreticiyi, çiftçiyi toprağa küstürdük? Barıştıracağım. Burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyayla rekabet edeceğiz.”

“Taşeron işçilere de kadro vereceğiz. Kazanacaklar, üretecekler ve sizlere hizmet sınacaklar. Biz insanı koruyacağız, hiç endişe etmeyin.”

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

“Köy okullarını yeniden açacağız, bütün köylerde öğretmenimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız.”

“Eğer bir evde bir anne çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına koyacağı bir şey bulamıyorsa, üniversiteyi bitirmiş evladına iş bulamıyorsa, pazara çıktığında pazardaki yangını mutfağa taşıyorsa, milyonlarca evde elektrik, doğal gaz kesiliyorsa buna sessiz kalamayız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan bütün evlere devlet yardım yapacak.”

“TÜRKİYE GÖÇMEN DEPOSU OLMAYACAK”

“Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dışarıdan 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz geldi. Afganların sayısını bilmiyoruz. Ama en geç iki yıl içinde hepsini kendi ülkelerine uğurlayacağız. Türkiye bir göçmen deposu olmayacak. Avrupalı rahat etsin diye burada tutuyoruz. Derdi biz çekiyoruz sefayı onlar sürüyor. Bay Kemal buna izin vermez.”

“Trump dedi ki; ‘Beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım.’ Tek bir ses bile çıkmadı. Aynı soru Bay Kemal için söylenseydi, Bay Kemal şunu söylerdi; Araştırmazsanız namertsiniz. 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Devletin ne olduğunu bilirim.”

“Sinan Ateş’in katillerini unutmadım. Kulaklarından yakalayacağım. Yargıya teslim edeceğiz, hiç endişe etmeyin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu geldi, ‘babamın hakkını, hukukunu savun’ dedi. Ona da söz verdim. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim. Gizli kapaklı bir şey olmayacak.”

“TERÖRE DESTEK VERENİN ALLAH BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN”

“Açık ve net söylüyorum terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele etmek zorundayız. Teröre destek verenin de, teröristin yanında duranın da, seyyar mahkemeler kuranın da Allah bin türlü belasını versin. Biz milliyetçiyiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınkine benzemez. Onlarınki mevsimlik milliyetçilik, biz kökten milliyetçiyiz.”

“Emekliler için de bir sözüm var. Emekliye bayramlarda asgari ücret kadar ikramiye verilsin dedik. Önce ‘para yok’ dediler. Sonra bin lira verdiler, şimdi iki bin liraya çıkardılar. Emekliler Kurban Bayramı’nda bankaya gittiklerinde analarının ak sütü kadar helal olan 15 bin lirayı çekecekler”

“Sen yandaşlar için para buluyorsun, beşli çeteler için para buluyorsun. Amerikalarda villalar alıyorsun, gökdelenler yaptırıyorsun. Onlara gelince para var, vatandaşa gelince ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Alacağım. Kaçırdıkları 418 milyar doları alacağım ve size vereceğim. Onlar yandaşlara çalışıyorlar, Bay Kemal vatandaşa çalışıyor. Hiç meraklanmayın, hakkı hukuku, adaleti sağlayacağım. Benim görevim zaten o. Ben saraylarda oturan birisi değilim, mütevazi evimde oturuyorum. Çoluk çocuğumla beraber oturuyorum. İsterim ki her evde huzur olsun, bereket olsun. En büyük arzum bu. Allah nasip eder, sizin oylarınızla seçildiğimde gideceğim yer saray olmayacak, Gazi Mustafa Kemal’in mütevazi Çankaya’sına gideceğim”

“Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem.”