Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’deki bir vatandaşın Bozkurt selamına karşılık olarak kendisi de Bozkurt selamı verdi.

Kentin Sıhhiye Meydanı'ndaki Millet Buluşması'nda Eskişehirliler ile bir araya gelen CHP liderinden önce kürsüye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ABB Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

BOZKURT SELAMI

Eskişehirli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gideceği sırada, seçim otobüsünden kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, bir vatandaşın bozkurt selamı yaptığı sırada Kılıçdaroğlu'nun da bozkurt selamıyla karşılık verdiği görüldü.