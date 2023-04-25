Kılıçdaroğlu'ndan Saray'a: Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın 'soğan' üzerinden yaptıkları açıklamalara ilişkin olarak “Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler.” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Saray'a: Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan fiyatlarını gündeme getirenlerin 'soğan kafalı' diye eleştirilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık.

Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."

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