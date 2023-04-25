Kılıçdaroğlu: Sen beşli çetelere para bulurken para var halka gelince para yok

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de vatandaşlara hitap etti. 'Millet Buluşmaları' kapsamında Eskişehir'e giden Kılıçdaroğlu, "Sen, beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Türkiye’yi barıştıracağız. Kucaklaşayacağız. Hep beraber kucaklaşacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu, herkesin işine huzurla gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar.

Sen, beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim.

Gençler, rakamı çıkardım. 44 bin 648 genç Eskişehir’de ilk kez sandığa gidecek. Dersimize iyi çalışıyoruz değil mi? 44 bin 648 gence sesleniyorum. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin.

Cumhurbaşkanlığımızda göreceksiniz en rahatlıkla beni eleştireceksiniz. Gerçek anlamda bir demokrasi olacak. Göreceksiniz.

Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. Yani beraber. Onun için güzel bir sloganımız var. “Birleşe birleşe kazanacağız”. Ve Türkiye’de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim.

Artık Mısır’daki sağır sultan da bunu duymuştur. Demokrasi etrafında hepimizin kazanması lazım. Çünkü büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. Bu sıkıntılardan hepimizin kurtulması lazım.

Bakın Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı? Saman dış ülkelerden geliyor. Eti, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi nasıl gelişecek. Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez.

Biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV’siz KDV’siz vereceğiz.

Her şeyin dışarıdan gelmesi, toplumun fakirleşmesi demektir. Hepimiz fakirleştik.

Gençlere sözüm var. Türkiye’de bütün coğrafyalarda yurt sorununu çözeceğiz. Anneler babalar çocuklarını üniversiteye güven içinde göndereceksiniz. Beşli Çetelere hizmet edenleri alıp, halka hizmet edenleri oraya getirmeliyiz.

"22 YILDIR KİRA SORUNUNU ÇÖZEMEDİLER"

TOKİ niye kuruldu? Kira sorununu çözmek için. İnsanlar pahalı değil, ucuz ve yaşanabilir evlere kavuşsun diye kuruldu. 22 yıldır kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar ev sahibinin istediği kirayı ödeyemediği için davalar açılmaya başladı.

Ev sorununu çözmenin 1. Yolu yabancıya ev satmayacaksın. Bizim insanımız 400 bin doları nereden bulacak? O parayı Bay Kemal bulacak herkes, ev sahibi olacak.

Onlar çetelere çalışıyorlar, yabancılara çalışıyorlar. TOKİ lüks konut yapmayacak. Adı üstünde toplu konut yapacak. Asıl işlemine döndüreceğiz.

Kızılay çadır satmayacak, kan satmayacak. Eskiden olduğu gibi zor günlerimizde yanımızda olacak.

SURİYELİLERİ 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ

Suriyeli kardeşlerimiz. Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz? Ben AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız.

Al sığınmacıların hepsini Saray’a yerleştir kardeşim. Hatay’ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor.

Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.

"İŞSİZLİK DÜNYANIN EN ACIMASIZ ALANIDIR"

Gelir düştükçe, insanlar elektrik paralarını ödeyemiyorlar. İşsizlik oldukça insanlar doğalgaz, su paralarını bile ödeyemiyorlar. Evlerde baba ile oğul birbirlerinin yüzlerine bakamaz noktaya geldiler. Bu soruna çözüm üretmemiz lazım.

İşsizlik dünyanın en acımasız alanıdır. İşsiz kalan insan her türlü soruna açık demektir.

Sizin yani gençlerin bu ülkede rahat yaşayabilmeleri, bu kentte huzur içinde yaşayabilmeleri için her türlü alanda yatırım yapacağız.

Savunma sanayisi üzerinden bizi suçlamaya çalışıyorlar. Savunma sanayisi politik bir mesele değildir. BU konuda ilk ve en önemli adımı atan rahmetli Ecevit ve rahmetli Turgut Özel’dir.

Bunlar İHA’ları sökecekler kaldıracaklar diye propaganda yapıyorlar. Senden çok daha iyisini yapacağız.

Katarlılara sattığın tank palet fabrikasını geri alacağız.

Hastanesi olmayan tek ordu TSK’dir. Başta GATA olmak üzere, bütün askeri hastaneleri açacağız yine şanlı ordumuza teslim edeceğiz.

Süleymanşah Türbesi’ni kaçırdılar. Bayrağımızı oraya da götüreceğim.

Sizin seçeceğiniz cumhurbaşkanı hiçbir gücün karşısında diz çökmeyecektir. 34 askerimiz Rusya tarafından şehit edildiği zaman, sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanı Putin’in kapısında beklemeyecektir.

O nedenle bize birileri kalkıp da milliyetçilik dersi vermesin. Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Vatan ve bayrak bizim için kırmızı çizgidir. Onlar ayrıştırdılar, biz birleşeceğiz.

Aile destekleri sigortasına da geleyim. Ev hanımları, acıyı en çok çeken kadındır fakir ailelerde. Anne çocuğun beslenme çantasına koyacak bir şey bulamıyorsa, anne büyük dram yaşar.

Kadın ezilmemeli toplumda. Bunu söylediğimde, bazı kadın kardeşlerimiz dediler ki "Acaba katılım bankalarında bize altın hesabı açılabilir mi? Onlara dedim, "Sözüm söz, katılım bankalarındaki hesaplarınızda ister altın alırsınız, ister para olarak alırsınız."