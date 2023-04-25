Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı

Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı Türk vatandaşı Özgecan Mutlu için İsrail’e çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve ve CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı Türk vatandaşı Özgecan Mutlu (24) için İsrail’e çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda” ifadelerini kullandı.

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NE OLDU

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, bu sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi.

Arkadaşlarının aktardığına göre 24 yaşındaki Türk vatandaşı Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur’an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu’yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa’nın Esbat Kapısı’na doğru ilerleyerek Mutlu’yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa’nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

İsrail polis sözcülüğü, AA muhabirinin olaya ilişkin sorularını henüz yanıtlamadı.

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