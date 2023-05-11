FBI, Joe Biden ile ilgili bilgi vermeyi reddetti

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin, Başkan Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı biri de dahil olmak üzere yasa dışı para alışverişi yaptığını iddia ettikleri belgeyi Kongre'ye sağlama talebini reddetti.

FBI, Joe Biden ile ilgili bilgi vermeyi reddetti

FBI Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek, kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek ve kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek bu konuda bilgi paylaşmadı.

Dunham ayrıca, FBI'ın belgelendiği birçok konuda bazı bilgilerin kaydedilmesinin doğru olduğu anlamına gelmediğini ve bilgilerin "ipuçları ve şüpheler" içerebileceğini ve güvenilir olmayabileceğini belirtti.

“FBI’IN YANITI BELGENİN VAR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Comer, konuya ilişkin açıklamasında, FBI’ın yanıtından böyle bir belgenin var olduğunun açıkça anlaşıldığını öne sürdü.

“FBI’dan yalnızca bu kaydı sağlamasını değil, aynı zamanda bu iddiaları araştırmak için ne yaptığını da bize bildirmesini istedik. FBI ikisini de başaramadı” ifadesini kullanan Comer bunun “kabul edilemez” olduğunu işaret etti.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de istenilen belgeyi sunmayı reddetse de FBI’ın “meşru taleplerine yanıt olarak uzlaşma süreci sağlama tekliflerinin belgenin gerçek olduğunu gösterdiğini” bildirdi.

FBI’ın Biden’la ilgili iddiaları soruşturmak için ne yaptığını soran Grassley, “Amerikan halkı FBI’ın maaşlarını ödüyor ve tatmin edici bir yanıt almaya hakları var” ifadesini kullandı.

Milletvekilleri Comer ve Grassley, geçen hafta, FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için yabancı uyruklu kişi ile para alışverişinde bulunmasına ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

BEYAZ SARAY’DAN TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams iddialara ilişkin “5 yıldır Kongre’deki Cumhuriyetçiler, Başkana karşı iddialarına bir kanıt sunmadan veya ABD çıkarları dışında herhangi bir şeyden etkilenen kararların kanıtı olmadan, temelsiz siyasi güdümlü saldırılar düzenliyorlar. İma yoluyla iddiaları tercih ediyorlar” yanıtını vermişti.

FBI Direktörü Christopher Wray, dün katıldığı bir Kongre oturumunda söz konusu belgenin var olup olmadığını teyit etmemişti.

Comer liderliğindeki Cumhuriyetçiler ayrıca dün, Biden ailesinin ve şirketlerindeki ortaklarının yabancı uyruklu kişi ve şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteren banka kayıtlarına ulaştıklarını iddia etmişti.

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