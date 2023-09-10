ABD'nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden serveti ortaya çıktı

Biden'ın serveti göreve geldiği dönemde 8 milyon dolardı. Şimdi o kişisel servetin 10 milyon dolara çıktığı tahmin ediliyor. Artışın uzak ülkelerdeki aile şirketi anlaşmalarıyla ya da başka bir şeyle hiçbir ilgisi yok.

Patronlardünyası’nda yer alan habere göre, 80 yaşındaki siyasetçi aslında eskiden de yaptığı şeyi yaparak zenginleşiyor: Büyük bir gayrimenkul servetinin üzerinde oturuyor. Başkanın Delaware'de toplam değeri 7 milyon dolar olduğu tahmin edilen iki evi var; bu da göreve geldiği zamana kıyasla 1,8 milyon dolar daha fazla.

EMLAK ZENGİNİ

En değerli mülkü, Rehoboth Plajı'ndaki tahmini 4,5 milyon dolar değerindeki 4.800 metre karelik yazlık evi. Biden burayı, başkan yardımcılığından ayrıldığı yıl olan 2017'de satın aldı. Aynı yılın Kasım ayında eve, 75.000 dolarlık bir havuz ekledi. Evin şu anda tahmini değeri 4,5 milyon dolar, yani başlangıçtaki maliyetinden 1,7 milyon dolar daha fazla.

Başkanın Wilmington'ın pitoresk Greenville semtinde çok daha büyük ama o kadar da değerli olmayan bir evi var. Biden'ın 1996'da 350.000 dolara satın aldığı bir arazi parçası olarak başlayan ev, iki yıl sonra 6.850 metrekarelik kolonyal tarzda bir ev ve ardından 2005'te 1.900 metrekarelik bir kır evi ekledi. Biden uzun yıllar burada yaşadı. Bugün mülkün değeri tahminen 2,5 milyon dolar, yani iki yıl öncesine göre 700.000 dolar daha fazla. Biden'ın iki evinin toplamı kişisel servetinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

TİCARET AİLE GELENEĞİ

Başkanın babası Joe Sr., araba satıcısı olarak kariyerini oturtmadan önce bir dizi acemi işletmeye sahipti. Oğul Joe 1967'de ilk karısıyla evlendiğinde, babası ona 1967 model bir Corvette Stingray verdi ve o zaman 5.600 dolar ödedi. Araba hala başkanın garajında ve bugün tahmini olarak 100 bin dolar değerinde.

Biden, yirmili yaşlarının ortasındayken Maryland'de üç ev ve 85 dönümlük arazi satın aldı ve bir gün orayı bir aile yerleşkesine dönüştürme hayali kurdu. Kısa vadede evleri kiraya vererek bundan para kazanmaya çalıştı. Kendi deyimiyle ekonomik olarak çok da kolay bir gençlik geçirmedi.

Fakat Biden emlak işini hayatı boyunca sürdürdü ve artan mülk değerleri sayesinde yatırımlarını bir nevi kumbaraya dönüştürdü. Nakde ihtiyacı olduğunda mülkü yeniden finanse etti ve yıllar geçtikçe daha fazla borç aldı. "Tüm ana akım orta sınıf insanlar servetlerini nasıl elde ettiler?" sorusuna Biden bir keresinde şu yanıtı vermişti: “Yüzde doksanı evlerine yatırım yaparak.”

HİSSE SENEDİ SEVMİYOR

Biden servetinin net değerinin enflasyonu geride bırakmasına yardımcı olan gayrimenkul varlıkları sayesinde artık daha da zengin. Hiçbir zaman hisse senedi yatırımcısı olmayan Biden'ın elinde bol miktarda nakit var. Bugün kendisi ve First Lady Jill Biden'ın piyasada 310 bin dolardan az yatırımı var ve bunların tamamı yatırım fonlarında tutuluyor. Çok daha fazlası banka hesaplarında. Başkan yılda 400.000 dolar maaş alıyor, artı 250.000 dolar da emekli maaşı alıyor.