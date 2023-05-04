Kılıçdaroğlu, yeni seçim şarkısı 'Haydi'yi paylaştı: Çok talep geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal meyda hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı.
Kılıçdaroğlu videoya; “Haydi şarkımıza yönelik çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman” notunu düştü.
Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı ‘Haydi’nin sözleri ise şöyle:
“Haydi umuda haydi
Haydi bolluğa haydi
Haydi kazanalım haydi
Bıktık usandık haydi
Cana tak etti haydi
Haydi kazanalım haydi
O taraf bu taraf
Yok ki burada bir taraf
Adalete güzele
Taraf olmalı taraf
Haydi yap bir hareket
Gelsin artık bereket
Ver coşkuyu herkese
Nefes alsın tüm millet
Yapar mıyız, yaparız
Temiz sayfa açarız
Sana söz biz birlikte
Yüzyılı kurtarırız
Gitti gençliğimiz gitti
Gitti emekler gitti
Haydi kazanalım haydi
Haydi Türkiye haydi”
Videonun sonunda; Kılıçdaroğlu, “Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz. Türkiye kazanacak” dedi. (ANKA)