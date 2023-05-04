Sandık görevlilerine verilecek ücret belli oldu. Memurlar rakama isyan etti

14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı...

ALACAKLARI ÜCRET BELLİ OLDU

Seçimlerde sandık başındaki görevlilere verilecek ücret belli oldu. Görevli memurlar 396 lira ödeme yapılacak.

MEMURLAR İSYAN ETTİ

2019 yılında 261 lira olan sandık görevli ücretinin 396 lira olarak belirlenmesi memurları isyan ettirdi.

Sabahın erken saatlerinden başlayarak, oy verme işlemiyle devam eden ve oyların sayımından sonra mühürlü oyların seçim kuruluna teslimine kadar geçen sürede harcanan emek için belirlenen rakamlar tepki çekti.

İşte 14 Mayıs seçimleri için yapılacak ücretlendirme:

Trakyapolitik'te yer alan habere göre; 4 yıl önce asgari ücret 2.020 lirayken şu anda 8.500 lira; çeyrek altın 377 lirayken ise şimdi 2.000 liranın üstünde seyrediyor. Yani, ücretler reel olarak dört katın üzerinde artış gösterdi. Ancak sandık başında görev alacaklar için belirlenen ücret, 4 yıl öncesine göre iki kat bile artmadı.

Konuyla ilgili memur sendikalarının yapacağı açıklama merak konusu olurken, verilen ücretin 16 saati aşacak mesai süresince görevlinin toplamda yiyeceği yemekleri bile karşılamayacak olması büyük tepki topladı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne ezilen memurlar bir süredir maaşlarına seyyanen zam yapılması konusunda özellikle sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz hafta sonu katıldığı Memur-Sen Genel Kurulunda yaptığı konuşmada memurların durumunun çok iyi olduğunu dile getirmiş ve seyyanen zam talebi hakkında herhangi bir şey söylememişti.