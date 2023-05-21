Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Şahsi ikbalimiz için parti kurmadık

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

14 Mayıs’taki seçimlere Zafer Partisi ile ATA İttifakı’nın ortağı olarak giren ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin genel idare kurulu ile adlığı destek kararını duyururken, Kılıçdaroğlu’nun 22 Mayıs Pazartesi günü partisini ziyaret edeceğini de belirtti.

Ancak Adalet Partisi’nin seçimlerde mensubu olduğu ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Gazeteci Fatih Altaylı ile görüşmesinde destek kararını Pazartesi günü açıklama yapacaklarını söylemişti.

Daha sonra Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden saat 00.12’de “Plana sadık kal…” paylaşımı yapmış bu paylaşımdan tam 14 dakika sonra Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘hiçbir beklenti içinde olmadan’ Kılıçdaroğlu'nu destekleme kadarı aldıklarını bildirmişti.

Tüm bu yaşanan gelişmeler ve akıllarda kalan soru işaretlerinin ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, gazeteci İsa Karaarslan’a açıklamalarda bulundu.

“ATA İTTİFAKI SEÇİMLER İÇİN KURULMUŞTUR VE NİHAYETLENMİŞTİR”

Vecdet Öz, ilk olarak sosyal medya ve basında sıkça kullanılan ‘ATA İttifakı üyesi Adalet Partisi’ ifadesine değinerek, “Şimdi bir ittifaktan bahsediliyor bizim ATA İttifakı’ndan. İttifaklar seçimler için kurulur, seçimler bittikten sonra da resmi olarak nihayetlenir. Devam edenler sadece ikinci tura kalan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’dır. ATA İttifakı’mız da seçimler için kurulmuştur ve nihayetlenmiştir.” dedi.

“SİNAN OĞAN’IN ERDOĞAN’I ZİYARET ETMESİNİ PARTİM AÇISINDAN TASVİP ETMİYORUM”

Sinan Oğan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretini tasvip etmediklerini belirten Öz, “Sinan Oğan Bey’e seçim bittikten sonra müdahale etmedim, bize de sormaya bir mecburiyeti yoktur. Artık seçim kaybetmiş bir cumhurbaşkanı adayı yüzde 5 oy almıştır. Dolayısıyla bunu istediği gibi tasarruf edebilir demokratik hakkıdır. Bizi de ilgilendirmez çünkü ittifak bitmiştir seçim sonrasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmiştir. Biz iktidara muhalif bir ittifak kurmuştuk, partimiz de Adalet Partisi olarak muhalif bir partiydi. Dolayısıyla ben gitmesini partim açısından tasvip etmiyorum.

“ÜMİT BEY VE SİNAN BEY BİZİMLE İSTİŞARE ETMEDİLER”

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’ın gerçekleştirdiği görüşmelerin istişare dahilinde olup olmadığının sorulması üzerine Öz, “Hayır. Mesela Ümit Bey, Kemal Beyle görüştü bizimle hiç istişare etmedi. Sinan Bey Cumhurbaşkanıyla görüştü istişare etmeden görüştü. Ben de dedim ki herhalde ittifak bittiği için bunu yaptılar. Bize sorma arzusu ihtiyaç hissetmediler. Dolayısıyla biz de bugün yönetim kurulumuzu topladık ve bu olanları da masaya yatırdık.

Bizim yönetim kurulumuz şu karara vardı; biz bir seçime girdik ittifak olarak kazanmayı arzu ediyorduk ama yüzde 5’te kaldık. Dolayısıyla şimdi önümüze bakacağız. Öncelikle iktidarın icraatlarından memnun değiliz ve kurtulmamız lazım. O yüzden eleştireceğimiz çok tarafı olabilir ama Millet İttifakı’na tam katılımla Genel İstişare Kurulu’muzda 50 kişi karar verdi ve destek kararı aldı. Tabii bu benim şahsi kararım değil onların ortak kararı ben de icabet ettim o karara. Bana da mantıklı geldi.

“NASIL ZAFER PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETMİŞTİR BİZİM PARTİMİZİ DE ZİYARETE GELİYOR”

Bu kararı aldık ve açıklama kararı aldık basına. Ben de bugün bunu yerine getirdim ve o kararı açıkladım ve hem seçmenimize teşekkür ettim hem ittifak ortaklarımıza bunu duyurmuş oldum. Pazartesi günü de Kemal Bey bizi ziyarete geleceğini söylemişti onu da duyurmuş oldum bu vesileyle. Onun da en doğal hakkıdır, bir cumhurbaşkanı adayıdır kendisine destek arayışları içerisindedir. Nasıl Zafer Partisi’ni ziyaret etmiştir bizim partimizi de ziyarete geliyor bu vesileyle.” ifadelerini kullandı.

“BİZ VATANA HİZMET İÇİN SİYASİ PARTİ KURDUK ŞAHSİ İKBALİMİZ İÇİN DEĞİL”

Sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından gelen “Pazarlık mı ettiniz” eleştirilerine cevap veren Öz, “Bana soruyorlar Kemal Bey’le konuştunuz mu, pazarlık mı ettiniz ?’ diye. Asla. Hiçbir pazarlık etmeden, gönlümüz böyle istiyor. Hiçbir karşılık olmadan destek veriyoruz. Biz vatana hizmet için siyasi parti kurduk, şahsi ikbalimiz için değil. Bizler cüzdanla vicdan vatanla makam arasında sıkışmış duygulardan arınmış olarak vicdan ve vatan için yollardayız.” dedi.