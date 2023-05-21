Siyasette tüm gözler Sinan Oğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi: Fatih Portakal'dan çok konuşulacak tahmin

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turun kritik ismi haline gelen Sinan Oğan'ın destek kararı merak edilirken Fatih Portakal'dan gündem yaratacak bir yorum geldi.

Siyasette tüm gözler Sinan Oğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi: Fatih Portakal'dan çok konuşulacak tahmin

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması, ilk turda aldığı yüzde 5.17 oy ile ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı kritik bir noktaya yerleştirdi.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra Oğan'ın hangi adaya destek vereceği siyasetin gündeminden düşmüyor.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ilkeli olmadığını savunduğu Oğan'ın siyasi kariyerini Erdoğan'la birlikte şekillendirmeye karar verdiğini iddia etti.

Portakal'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Tablo kanımca şöyle: Kılıçdaroğlu “acaba kazanır mıyım” diyor, Erdoğan temkinli ihtiyatlı. Ama onun da acabası var. Ata ittifakı, Özdağ ve Oğan’a gelince. Sinan Oğan, İnce havalarında şu an.

Kanımca, %5,20’lik oyu -bakmayın biz dediğine-kendinin getirdiğini düşünüyor. Yıllardır siyasetin içinde olabilir. 3. Yol arayan genç seçmenin onu bilmesi, 2 ayda gönülleri fethetmesi biraz zor, çok zor. Protesto oyları. Ümit Özdağ çabası.

Ancak gönlünün olmasa da aklının Erdoğan’dan yana olduğunu düşünüyorum. Yani duygusal bir bağ kesinlikle yok. Çünkü o da Erdoğan’ı biliyor. Özetle buna siyasette gelecek planlaması diyorum, rasyonel olarak baktığımda önde gidenin yanında olmak! Yanlış da değil. Ama ilkeli de değil.

Özdağ daha ilkeli geliyor. Düşünceme göre ikili arasinda pürüz var. Ve burada Ümit Özdağ’ı Sinan Oğan yoluyla şu an ikna etmeye calışacaklar veya çalışıyorlar. Ata ittifakının diğer ortağı Adalet Partisi ise ilke üzerinden siyaset yapıyor. Seçim öncesi noktasında. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Sonuç, Ata ittifakı tuz buz.

Oğan geleceğini Erdoğan’la çizmeye karar vermiş gibi. Özdağ’ın kırmızı çizgileri daha fazla. Seçmenlerinin “bunlar da aynıymış” deme noktasına gelmelerine az kaldı.

Benim ana fikrimse şu: insanoğluna biraz güçlü olduğu hissettirildiğinde bulutların üzerine çabuk ulaşıyor. İzliyorum heyecanla…"

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