Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay'da baskı' iddiasını yalanlayan ses kaydı! İmamoğlu ile konuşmuş

CHP 38. Olağan Kurultayı, şaibe iddiaları ile gündemde yer edinmeye devam ediyor. Başlatılan soruşturma ile mercek altında olan Kurultay'a yönelik dikkat çeken açıklamalar paylaşılıyor.

Kurultay'da yarışan ve Özgür Özel karşısında kaybeden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreçte baskı altına alındığı iddialarına karşı gazeteci Erk Acarer, önemli bir ses kaydı paylaştı.

Erk Acarer

Acarer, YouTube kanalında yer verdiği ses kaydında, Kurultay Divan Başkanı olan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun konuşması yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ÇEKİLMEK İSTİYOR"

İki isim arasında geçen konuşmada Kılıçdaroğlu, divan başkanı olan İmamoğlu'na açıkça, ikinci turda çekilmek istediğini izah ediyor. İmamoğlu da bu karar üzerine nasıl bir yöntem izleyebileceklerini anlatıyor.

İşte Acarer'in kanalında anlattığı o diyalog:

"İmamoğlu'nun sözlerinden Kılıçdaroğlu'nun ilk turun ardından ne yapmak istediğini anlıyorsunuz. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla net bir biçimde Kılıçdaroğlu çekilmek istiyor kurultaydan. İmamoğlu ise 'Siz nasıl uygun görürsünüz Sayın Genel Başkanım' diyerek karşılık veriyor.

Kılıçdaroğlu bunun nasıl olacağını da soruyor. İmamoğlu 'Şu anda oylama yapılıyor' diyor. 'Yüksek Seçim Kurulu'na bildiririz. Daha doğrusu sizin bunu söylediğinizi iletiriz. Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz. İsterseniz sizden yazılı bir başvuru temin edelim Sayın Genel Başkanım' diyor."

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