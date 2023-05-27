Kılıçdaroğlu’na yasak Cumhur İttifakı’na serbest. MHP’li eski vekil BTK’nın kararına rağmen Erdoğan’a oy istedi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’na getirilen SMS yasağının Cumhur İttifakı’na gelmediği ortaya çıktı. MHP’li eski milletvekili Hayati Arkaz, vatandaşlara gönderdiği mesajda Erdoğan için oy istedi.

Kılıçdaroğlu’na yasak Cumhur İttifakı’na serbest. MHP’li eski vekil BTK’nın kararına rağmen Erdoğan’a oy istedi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak" ifadeleri yer aldı. Ancak Cumhur İttifakı üyeleri seçime saatler kala SMS atmaya devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun mesajının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dikkat çeken bir karar aldı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu imzasıyla GSM operatörlerine yazı gönderildi. " SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı" başlıklı, acil notuyla gönderilen yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, "Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu" hükmüne atıf yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJ GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR

Son olarak, seçime saatler kala, 27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, yurttaşların telefonlarına propaganda içeren mesaj yollamaya devam etti.

BTK’nın Kılıçdaroğlu’na yasak getirmesinden saatler sonra yurttaşlara mesaj gönderen Arkaz, Erdoğan’a oy istedi.

MHP’li vekilin attığı mesaj şöyle:

“Ülkemizin her alandaki gelişiminin devam etmesi ve Karadeniz'de, Kafkasya'da, Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de ve Balkanlar'da milli dış politikanın devamı hususunda tam bağımsız Türkiye için, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin ve Cumhur İttifakı'nın Yeni Türkiye Yüzyılında istikrarı ve istikbali tesis etmesi için, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Sefer bizden Zafer Allah'tan.”

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