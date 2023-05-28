MHP'li yönetici iki defa oy kullanmaya çalışırken yakalandı. 'Bunun suç olduğunu bilmiyordum' dedi

MHP Dilovası İlçe Başkanvekili Yücetan Dilmaç iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalışırken yakalandı. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

MHP'li yönetici iki defa oy kullanmaya çalışırken yakalandı. 'Bunun suç olduğunu bilmiyordum' dedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için tüm yurtta oy kullanılırken Cumhur İttifakı cephesinden usulsüz oy kullanma haberleri de gelmeye devam ediyor.

T24’te yer alan habere göre, MHP Dilovası İlçe Başkanvekili Yücetan Dilmaç oy kullandığı Can Gülmen İlköğretim Okulunda iki ayrı sandığa oy atmaya çalışırken görevliler tarafından yakalandı. 1012 numaralı sandığa zarf atarken yakalanan Dilmaç hakkında tutanak tutuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum.” dediği öğrenildi.

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