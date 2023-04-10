﻿Kılıçdaroğlu'ndan 10 Nisan Polis Haftası paylaşımı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Emniyet Teşkilatındaki sorunları bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

"TÜM SORUNLARINIZI BİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:



"Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. #SanaSöz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun."