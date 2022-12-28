'Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu' Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Ankara Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen sürpriz görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. İkili toplantı sonrası basına herhangi bir açıklamada bulunmadı.



Baş başa gerçekleşen görüşme için CHP kanadından ilk değerlendirme "Daha önce de böyle ikili görüşmeler oldu. Bu görüşme de onlardan çok farklı değildi. Gayet sıcak ve olumlu bir atmosferde geçti." şeklinde oldu.



Kritik görüşmeye ilişkin Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.



"VERİMLİ VE GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU"

Akşener'in ardından bir açıklama da CHP liderinden geldi. Kılıçdaroğlu, "Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim." diye konuştu.



İLGİLİ HABERLER