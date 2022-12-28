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  • 'Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu' Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama

'Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu' Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama

Dün akşam İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmesini yakın çevresine değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim.” dedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:38
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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama: Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu

'Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu' Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Ankara Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen sürpriz görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. İkili toplantı sonrası basına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Baş başa gerçekleşen görüşme için CHP kanadından ilk değerlendirme "Daha önce de böyle ikili görüşmeler oldu. Bu görüşme de onlardan çok farklı değildi. Gayet sıcak ve olumlu bir atmosferde geçti." şeklinde oldu.

Kritik görüşmeye ilişkin Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.

"VERİMLİ VE GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU"
Akşener'in ardından bir açıklama da CHP liderinden geldi. Kılıçdaroğlu, "Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim." diye konuştu.
 

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Cem
28.12.2022 13:26
Yapacağınız hata bu milletin geçmişinin yok olduğu gibi geleceğinide yok edersiniz kişisel çıkarlarınızı bırakıp birlikte yaşanılır ülke mutlu insanlar adalet in olduğu çağdaş bir ülke yapın lütfen  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
28.12.2022 13:20
Siyaset, vatandaşın gerisinden geliyor. Sorunlar ortada, çözüm de belli. Tek yol seçimi kazanmak. Seçimi kazanmanın tek yolu, halkla bütünleşmek. Umut, heyecan ve hareket.  
 
Adalet adalet
28.12.2022 13:14
Parlementer sisteme geçilmezse chp ebediyyen iktidar-cumhurbaşkanı- başkan olamaz ona göre hareket etmeli KK illede ben illede ben dememeli akıl neyi gerektiriyor onu görmeli ve öyle hareket etmeli...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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