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Kılıçdaroğlu’ndan iktidara doğal gaz tepkisi: Yazın gelmesini mi bekliyorsunuz

Avrupa’da bu ay doğal gaz fiyatlarının düştüğünü ancak Türkiye’de indirim yapılmadığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?”  dedi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:04
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Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘doğal gaz’ tepkisi

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara doğal gaz tepkisi: Yazın gelmesini mi bekliyorsunuz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile doğal gaz faturalarındaki fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay %80 düştü. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?” dedi.

“DOĞALGAZ FİYATLARINI İNDİRMEK İÇİN YAZIN GELMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ”

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?”

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okur
18.01.2023 17:34
Evet bence seçimleri bekliyorlar kazanırlarsa biraz daha zam yapacaklar.yoksa rusya bizi kazıklıyormu.  
 
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