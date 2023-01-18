Kılıçdaroğlu’ndan iktidara doğal gaz tepkisi: Yazın gelmesini mi bekliyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile doğal gaz faturalarındaki fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay %80 düştü. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?” dedi.

“DOĞALGAZ FİYATLARINI İNDİRMEK İÇİN YAZIN GELMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ”

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?”