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Doğal gaza acımasız zam yapılınca İstanbul'da hava kirliliği her yeri sardı

İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 arttı. Bunun birçok sebebi var ama doğal gaz fiyatları uçuşa geçince vatandaşın sobaya yönelmesi önemli etkenler arasında yer aldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:15
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Doğal gaza acımasız zam geldi hava kirliliği arttı

Doğal gaza acımasız zam yapılınca İstanbul'da hava kirliliği her yeri sardı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. Kentin en temiz ve kirli havaya sahip semtleri de belirlendi. 2022'de havası en temiz semt Kandilli olurken, en kirli semti ise Göztepe oldu.

HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR
Kentte geçen yıl havanın en kirli olduğu bölgeler belirlendi. İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla Sultangazi ile Esenyurt istasyonları takip etti.

25 NOKTADA KİRLİLİK ARTTI
Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 istasyonu oldu. İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken, 9 istasyonda azaldı. Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü Göztepe, Çatladıkapı, Selimiye, Sancaktepe istasyonları takip etti. Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli oldu. Kandilli'yi Başakşehir, Sarıyer, Bağcılar ile Yenibosna istasyonları izledi.

DOĞAL GAZ FİYATLARI UÇTU VATANDAŞ SOBAYA YÖNELDİ
Öte yandan hava kirliliğine sebepleri arasında; rüzgarın az olması, kalitesiz yakıt kullanımı, egzoz gazları, olumsuz hava koşulları, sanayi tesislerinin yanlış konumlanması nedeniyle ortaya çıkan hava kirliliği, doğaya zararlı kozmetik kullanımı, trafikten kaynaklanan hava kirliliği gibi faktörler yer alırken hava kirliliği ekonomik krizle doğru orantılı.

AKP iktidarının yarattığı ekonomik tahribat sonucunda doğla gaz fiyatlarına gelen fahiş zamlarla birlikte insanlar soba gibi hava kirliliğine doğrudan sebep olan ısıtıcılara yöneldi. Bu da İstanbul’da hava kirliliğinin artmasına sebep olan faktörler arasında yer aldı.

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Mahmut uslu
30.01.2023 11:37
Haber diye manşet atmışsınız .Sanki odun kömür ucuz bedava.Bu nasıl eleştiri  
 
aaaa
30.01.2023 11:18
memleket sayın reisin umurunda mı sanki o doğalgaz zammına bakar  
 
Tekin Ertürk
30.01.2023 10:46
Soba yakan akp'li varsa, onlar bu dünyada Allah bizi sınıyor, öbür dünyada (olmayan) ödüllendirilip, cennete gideceğiz diye düşünüyorlar. akp'li seçmenin yanlış kararlarının bedelini seküler insanlar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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