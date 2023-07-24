Kılıçdaroğlu’ndan Lozan mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan'ın imzalanmasının 100'üncü yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaorğlu, 'Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü andığı paylaşımında şunları yazdı:

"Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!"

LOZAN 100.YILDA

Türk milleti, Sevr Antlaşması'na karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dört yıl süren mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bu zafer, Sevr Antlaşması'nı tarihin çöplüğüne atan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan bir adım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Barış Konferansı'na katılmak üzere İsmet İnönü'yü başkanlığında bir heyet göndermiştir. İsmet İnönü, Lozan'da Türkiye'nin haklarını savunmuş ve 24 Temmuz 1923 tarihinde yeni bir antlaşma imzalamıştır.

Atatürk’ün tabiriyle Lozan, “Türk tarihinde dönüm noktası” oldu.

Lozan Heyeti Başkanı ve yeni Türk devletinin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü’nün, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine gönderdiği altın dolma kalemle 24 Temmuz 1923’te imzaladığı Lozan Anlaşması’nın 100. yılı kutlanıyor.